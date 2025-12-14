Het Izegems stadsbestuur stelt de invoering van huurgelden voor sportinfrastructuur met een jaar uit. Die beslissing volgt na protest van lokale sportclubs en bijkomend overleg tussen beide partijen.
De clubs klaagden onder meer een tekort aan sportzalen, het geplande huurgeld en een gebrek aan inspraak aan. Burgemeester Kurt Grymonprez reageerde toen nog verrast en benadrukte dat er overleg was geweest via de adviesraad. Het stadsbestuur hield vast aan het principe dat een bijdrage van de clubs nodig is om te blijven investeren in sportinfrastructuur.
Extra tijd voor bijsturing
Na bijkomende gesprekken met de sportclubs, komt het stadsbestuur nu deels terug op die plannen. De invoering van de huurgelden wordt met een jaar uitgesteld om het reglement verder te verfijnen en meer overleg mogelijk te maken.
Volgens schepen Filip Buyse (Vlaams Belang) wil de stad geen overhaaste beslissingen nemen en inzetten op participatie met de sportclubs. Tegelijk blijft het uitgangspunt overeind dat gratis gebruik van infrastructuur niet langer vanzelfsprekend is.
De stad werkt intussen aan een nieuw, breder subsidiereglement, waarin ook de huidige steun van ruim 80.000 euro wordt opgenomen. De komende maanden moet overleg met de sportclubs leiden tot een betere oplossing.