Na bijkomende gesprekken met de sportclubs, komt het stadsbestuur nu deels terug op die plannen. De invoering van de huurgelden wordt met een jaar uitgesteld om het reglement verder te verfijnen en meer overleg mogelijk te maken.

Volgens schepen Filip Buyse (Vlaams Belang) wil de stad geen overhaaste beslissingen nemen en inzetten op participatie met de sportclubs. Tegelijk blijft het uitgangspunt overeind dat gratis gebruik van infrastructuur niet langer vanzelfsprekend is.

De stad werkt intussen aan een nieuw, breder subsidiereglement, waarin ook de huidige steun van ruim 80.000 euro wordt opgenomen. De komende maanden moet overleg met de sportclubs leiden tot een betere oplossing.