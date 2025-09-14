27°C
Aanmelden
Nieuws
Izegem

Ize­gem draait rij­rich­ting in cir­cu­la­tie­plan deels weer om

2018-02-26 00:00:00 - Heraanleg Marktstraat Izegem gestart

Het circulatieplan in Izegem gaat opnieuw op de schop. De nieuwe bestuursmeerderheid van STiP+ en Vlaams Belang draait de rijrichting in de Marktstraat en Nieuwstraat weer om, zoals het was tot twee jaar geleden.

Naast die ommezwaai onderzoekt een studiebureau bijkomende ingrepen, onder meer aan de Korenmarkt en Ketelstraat. De stad wil zo naar eigen zeggen een “vlottere en mensgerichte mobiliteit” uitwerken, maar benadrukt dat het een complexe puzzel blijft met veel betrokken partijen.

De oppositie blijft kritisch. Volgens Vooruit-Groen is de aanpassing te duur en gevaarlijk voor fietsers. Ook N-VA en cd&v stellen zich vragen bij de veiligheid en hopen op een grondige studie vooraf.

De redactie

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
Ongeval
Nieuws

Wagen meerdere keren over de kop, vrouw van 75 zwaargewond
Wily WOUTERS
Nieuws

Opsporingsbericht: Heeft U Willy Wouters uit Zedelgem gezien?

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden