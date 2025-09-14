Naast die ommezwaai onderzoekt een studiebureau bijkomende ingrepen, onder meer aan de Korenmarkt en Ketelstraat. De stad wil zo naar eigen zeggen een “vlottere en mensgerichte mobiliteit” uitwerken, maar benadrukt dat het een complexe puzzel blijft met veel betrokken partijen.

De oppositie blijft kritisch. Volgens Vooruit-Groen is de aanpassing te duur en gevaarlijk voor fietsers. Ook N-VA en cd&v stellen zich vragen bij de veiligheid en hopen op een grondige studie vooraf.