De Iraanse oppositieleidster Maryam Rajavi, die in ballingschap leeft in Frankrijk, heeft een bezoek gebracht aan Ieper en het In Flanders Fields Museum. Rajavi is de president van de National Council of Resistance of Iran.
Rajavi leidt een oppositie die klaar staat om het beleid in Iran over te nemen zodra het huidig regime valt. Er zijn al verscheidene pogingen geweest om haar uit de weg te ruimen, omdat ze een bedreiging vormt voor de Mulah, en een machtswissel voorbereidt.
Er waren dan ook strenge veiligheidsmaatregeln bij haar bezoek: de politie was zichtbaar en anoniem aanwezig en Rajavi had ook zelf veiligheidsagenten in haar buurt.
Yves Leterme nog eens in Ieper
Opvallend: voormalig premier Yves Leterme mocht Rajavi mee officieel ontvangen. De Ieperling vertoeft tegenwoordig vaker in China, en is niet vaak meer te zien in Ieper.
