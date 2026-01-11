Armita heeft het moeilijk als ze door de berichten scrollt die ze whatsappte naar haar broer. Zijn laatste bericht dateert van een week geleden. Ook telefoneren lukt niet.

Bij de protesten zijn volgens sommige hulporganisaties al meer dan 12.000 doden gevallen. "Ik hoor niks van mijn broer of mijn andere familie. Ik probeer nog altijd elke dag te sturen naar hem. Maar het wordt niet afgeleverd. Je ziet dat aan het vinkje. internet is er niet meer. Aangezien ik geen contact heb en die beelden komen uit het regime van die doden: ik mag er niet aan denken dat ook mijn familie daar bij is."