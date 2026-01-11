Iraanse Armita Abbasi uit Gistel: “ik kan mijn familie al dagen niet meer bereiken”
De ontwikkelingen in Iran beroeren ook de Iraanse gemeenschap in onze provincie. Het zorgt vooral voor onrust, zeker bij Armita Abbasi. Ze is hier sinds 1999, en ze heeft de dubbele nationaliteit.
Armita heeft het moeilijk als ze door de berichten scrollt die ze whatsappte naar haar broer. Zijn laatste bericht dateert van een week geleden. Ook telefoneren lukt niet.
Bij de protesten zijn volgens sommige hulporganisaties al meer dan 12.000 doden gevallen. "Ik hoor niks van mijn broer of mijn andere familie. Ik probeer nog altijd elke dag te sturen naar hem. Maar het wordt niet afgeleverd. Je ziet dat aan het vinkje. internet is er niet meer. Aangezien ik geen contact heb en die beelden komen uit het regime van die doden: ik mag er niet aan denken dat ook mijn familie daar bij is."
"Ik voel me thuis, ik amuseer me hier enorm," zegt Armita,"tot het nieuws van mijn geboorteland me overkwam. Je leven verandert echt wel plots. "Ik ben daarmee bezig, ik ga daarmee slapen en word er mee wakker. Je wil zoiets ook plaatsen maar de beelden zijn zo erg."
"Ze vragen aan mij heb je familie in Iran. Ja, 90 miljoen. Die mensen hebben dat zo niet verdiend. Het is echt ongelooflijk wat ze nu meemaken," besluit Armita.