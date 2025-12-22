Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Assebroek is op nieuwjaarsdag een wagen tegen de gevel van een woning gereden. Het ongeval gebeurde ’s ochtends vroeg in de August Derrestraat. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is aanzienlijk. De buurt vraagt de stad Brugge om extra verkeersmaatregelen.
Het ongeval gebeurde rond half acht ’s ochtends, ter hoogte van het T-kruispunt van de Prins Karellaan met de August Derrestraat. De wagen in kwestie kwam met hoge snelheid uit de Prins Karellaan en kon ter hoogte van het kruispunt niet tijdig afremmen of de bocht nemen. De wagen belandde daarop tegen de voorgevel van een rijwoning.
De impact en ook de schade was groot. De muurtjes van de voortuin werden vernield, net als een bakfiets, fietsen en kinderfietsen van het gezin. Ook de voordeur raakte beschadigd, een ruit sprong en de muur onder het raam vertoonde barsten.
Zichtbaar onder invloed
Volgens buurtbewoners was de bestuurder zichtbaar onder invloed, maar als bij wonder raakte er niemand gewond. De betrokkenen filmden het ongeval bovendien ook zelf en deelden de beelden later online.
Voor de buurt is het incident de druppel. Op dezelfde plek gebeurden al vaker ongevallen. Bewoners vragen de stad Brugge daarom om bijkomende maatregelen om het verkeer in de straat veiliger te maken.