Het ongeval gebeurde rond half acht ’s ochtends, ter hoogte van het T-kruispunt van de Prins Karellaan met de August Derrestraat. De wagen in kwestie kwam met hoge snelheid uit de Prins Karellaan en kon ter hoogte van het kruispunt niet tijdig afremmen of de bocht nemen. De wagen belandde daarop tegen de voorgevel van een rijwoning.

De impact en ook de schade was groot. De muurtjes van de voortuin werden vernield, net als een bakfiets, fietsen en kinderfietsen van het gezin. Ook de voordeur raakte beschadigd, een ruit sprong en de muur onder het raam vertoonde barsten.