'Inzicht' is de naam waarmee CD&V en N-VA samen naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken in Knokke-Heist. Ze willen de grootste partij worden. Opvallende namen zijn Bert De Brabandere van CD&V, die nu nog schepen is en Cathy Coudyser van huidig oppositiepartij N-VA. Inzicht wil komaf maken met de woelige politiek in Knokke-Heist.