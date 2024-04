De voorbije maanden heeft het flink geregend in Vlaanderen. Ook tijdens de winter kregen akkers, vooral dan in Oost- en West-Vlaanderen, veel water te verduren.



"Vorig jaar was de winter ook nat, maar was er tijdens de maand maart goed weer", vertelt Van Oost. "Toen konden de boeren al beginnen met de werkzaamheden. Nu is de ondergrond nog steeds heel nat, waardoor landbouwers nog niet kunnen uitrijden met hun zware machines. Ze moeten wachten met de werkzaamheden tot de grond droger wordt, anders dreigen ze de bodemstructuur te verslechteren.