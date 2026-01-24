9°C
Inwo­ners van De Haan plan­ten 1.5 hec­ta­re nieuw bos

2026 01 31 Bosplantactie Klemskerke

Dit weekend organiseerde de gemeente De Haan in samenwerking met Bosgroep Houtland een grote bosplantactie in Klemskerke. Tijdens de actie werd 1,5 hectare nieuw gemeentebos aangeplant.

Inwoners, en andere geïnteresseerden hielpen om meer dan 3000 bomen en struiken te planten. Als beloning kregen de helpers een stuk taart en een koffie. 

Schepen voor Leefmilieu, Hans Knudde legt uit waarom de actie zo belangrijk is: Met deze bosplantactie investeren we in de toekomst van onze gemeente. Meer bos betekent meer biodiversiteit, meer ruimte voor natuur én een aangename plek voor inwoners en bezoekers.

