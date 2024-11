Met een geanimeerd panelgesprek in de Schakelbox in Waregem stelde oud-journalist Jan Decock na anderhalf jaar schrijven, zijn boek voor. Dat vertelt in 250 pagina's hoe Waregem 25 jaar geleden stad werd.

In negen thema's zoals mobiliteit, groen maar ook welzijn en onderwijs, schetst Decock de recente ontwikkeling van Waregem. De publicatie luidt meteen de start van het jubileumjaar in Waregem in.