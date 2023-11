België Kan Het bekritiseert het gebruik van Zwarte Piet als onbegrijpelijk. De actiegroep streeft naar afschaffing van stereotyperingen zoals het zwart schminken, kroeshaar, gouden oorbellen en rode lippenstift. "Zes jaar geleden werd in Vlaanderen het Pietenpact gesloten om in te zien dat Zwarte Piet racisme belichaamt," verklaart medeorganisator Mirjam Henkens. "Waarom blijven steden als Kortrijk, Sint-Niklaas en Lier dan vasthouden aan deze figuur?"

Henkens noemt de situatie in Kortrijk totaal absurd. Ondanks eerdere ophef werd als compromis gekozen voor een mix van roetveegpieten en traditionele Zwarte Pieten. "Racisme is geen keuzemenu. Als een traditie schadelijk is voor kinderen, moet je niet onderhandelen maar aanpassen."