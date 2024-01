Op 2 januari 2004 kreeg toenmalig gouverneur Paul Breyne twee nieuwe burgemeesters over de vloer om de eed af te leggen. Vandaag, dag op dag twintig jaar later, is Jan Seyhaeve nog altijd burgemeester van Wevelgem en Claude Croes burgemeester van Deerlijk. We blikken samen met hen terug op hun carrière en kijken ook vooruit.