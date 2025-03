Bij huiszoekingen in Duisburg en Essen nam de Duitse politie 90 reddingsvesten, jerrycans, vuurwapens en tientallen elektronische apparaten in beslag. In Italië werd een hoofdverdachte opgepakt. In België werd eerder al een verdachte gearresteerd op de luchthaven van Charleroi.



Mensensmokkel blijft levensgevaarlijk. De politie vraagt burgers verdachte situaties te melden via 112. Snelle actie kan levens redden en criminele netwerken verstoren.