Het gaat om steden zoals Ieper, Kortrijk, Oostende, Brugge, Mons, La Louvière, Soignies, Boulogne-sur-Mer, Lille, Amiens en Saint-Omer.

‘Winkelen en handel drijven zitten diepgeworteld in het DNA van Roeselare’, zegt burgemeester Kris Declercq. ‘Al in de 9de eeuw werden er marktrechten verleend, lang voordat de stad officieel werd erkend. Ook nu zetten wij volop in op verschillende retailinitiatieven om onze winkelstad te versterken. En dat zorgt ervoor dat Roeselare een aantrekkelijke locatie is en blijft voor ondernemers.’