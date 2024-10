Prijs van een instapmodel is al snel 600 euro. De Duitsers zijn hier met 33 deelnemers in de meerderheid. De sport is daar enorm populair. "Ik hou van de techniek en alles wat de hobby inhoudt", zegt Jeus Ginnuttis, deelnemer uit Duitsland. "De looks ook, daar hou ik van, ik rij gepassioneerd in de klasse met schaal 1/12."

"Ik ben twee keer wereldkampioen en negen keer Europees kampioen, in verschillende klasses. Ik was hier vorig jaar de tweede, maar ik zal mijn best doen om dit keer te winnen", zegt Alexander Hagberg uit Zweden.

En natuurlijk doen er ook West-Vlamingen mee, van de Zwevegemse club zelf.

Niels Degryze: "Het is heel competitief. Het is klein maar snel. De adrenaline die je krijgt door de snelheid, dat doet het voor mij."

"Je moet eerst en vooral autosportfan zijn. En als je dan echt rally of Formule 1 wil rijden, wordt het wel heel erg duur, en is telegeleid wagenrijden een goedkoper alternatief om daarmee verder te gaan in de autosport."

Deze club heeft een eigen indoorcircuit, maar de wedstrijden dit weekend gaan door in OC De Spoele in Otegem. Er zijn zo’n honderd races voorzien die elk 8 minuten duren.