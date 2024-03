Het International House wil een informatie-, kennis- en dienstencentrum zijn waar zowel internationals en hun families als organisaties en bedrijven in West-Vlaanderen terechtkunnen. Het doel is om een vlotte aankomst en integratie in West-Vlaanderen mogelijk te maken. In het International House is er begeleiding bij administratieve zaken, maar er wordt ook data verzameld rond internationale talenten.