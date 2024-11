Dit weekend vindt er in Rumbeke een internationaal padeltornooi plaats. Negenenveertig duo's uit negen landen spelen er een kwalificatietornooi in het overdekte padelcomplex. De padelhal in Rumbeke is trouwens gebouwd bovenop een gigantische wateropslag, maar bovenal blijkt het een kweekvijver voor West-Vlaams padeltalent.