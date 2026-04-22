Het kampioenschap heeft voor het eerst meer buitenlandse deelnemers dan Belgen. “Dat is fantastisch natuurlijk. Ze komen uit Estland, Spanje, Scandinavië … We gaan meer landen hebben dan op het Eurovisiesongfestival”, zegt organisator Claude Willaert.

Meeuwen horen bij de zee. Hun typische geluid kent iedereen. De jury let vooral op de originaliteit van de act en de kwaliteit van de roep zelf. “In de beginjaren was het vooral schreeuwen. Nu zijn er deelnemers die eerst de contactroeptussen de partners gaan nadoen om dan over te gaan tot de long call. Het is soms indrukwekkend hoe dicht het bij het originele geluid is”, vertelt Claude Velter, jurylid van het kampioenschap.

De uiteindelijke winnaar was Carine uit het Noorse Oslo.