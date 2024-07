Zo is de campus vlot bereikbaar met openbaar vervoer, fiets of auto en hebben de toegangspaden geen trappen of andere drempels. De inkom heeft geen draaideur, maar automatische schuifdeuren. Voor blinden is er een toeleiding op de vloer tot aan het onthaal. Rolstoelgebruikers kunnen vlot de onthaalbalie bereiken dankzij een onderrijdbaar deel. De lift is uitgerust met spraakfunctie en braille.

Ook de vergaderzalen zijn vlot bereikbaar en in de auditoria is een ringleiding voorzien als gehoorondersteuning. Voor de kleinere zalen kunnen slechthorenden een geluidsversterking lenen aan de balie. Verder zijn ook de werkplekken volledig toegankelijk ingericht. Wie daar nood aan heeft, kan zich terugtrekken in de prikkelarme, afgesloten werkplekken. Elke verdieping heeft een rolstoeltoegankelijk toilet.