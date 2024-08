Naast zogenaamde 'leerpleinen' of uitbreidingen van klassen valt het dakterras op, waar leerlingen ook zullen bijleren. "Op ons dakterras gaan we natuureducatie doen", zegt leerkracht Elke Meyns. "Het is de bedoeling dat we de kinderen heel wat bijbrengen rond de natuur en dat we gaan zaaien en planten. Er komen ook bijenkasten zodat we de kinderen dicht in contact kunnen brengen met de natuur." Het vorige schoolgebouw dateerde al van 1966. De nieuwe thuis voor Heilige Familie kostte uiteindelijk ongeveer vijf miljoen euro, dubbel zoveel als geraamd in 2005.