De infomarkt kadert in het traject van de modernisering van drie sluizen op de Boven-Schelde, waaronder dus een in Kerkhove. Naast de vernieuwing lopen ook de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe sluis naast de huidige sluis. In deze fase van het traject krijgen omwonenden de kans om opmerkingen en suggesties door te geven.

De bestaande sluizen dateren al uit de jaren 20 van de vorige eeuw en een modernisering is nodig om het operationeel te houden. Niet alleen in Kerkhove, maar ook in Oudenaarde en Asper komt er naast de modernisering ook een nieuwe sluis bij om de beschikbaarheid van de vaarweg te verzekeren. De sluis is geschikt voor schepen tot 4500 ton.