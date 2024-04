Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de brand een stuk minder zwaar dan aanvankelijk ingeschat. Een stuk van de isolatie rond een van de ovens was oververhit geraakt en had zo vuur gevat. Daardoor ontwikkelde zich heel wat rook rond de machine. De brandweer had de situatie dan ook snel onder controle.

Twee werknemers raakten wel bevangen door de rook toen ze het vuur probeerden te blussen in afwachting van de brandweer. Hoe groot de schade in de bakkerij is, is nog niet duidelijk.