Vanmorgen werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een industriebrand bij recyclagebedrijf Renewi in de Amersveldestraat in Handzame. De brandweer trof een rookontwikkeling aan en vroeg omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Ondertussen is de brand onder controle, de nablussing zal wel nog een geruime tijd inbeslagnemen.