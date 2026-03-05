Industrie en onderzoekscentra willen nauwer samenwerken om innovatie sneller naar bedrijven te brengen
De Vlaamse industrie en vier strategische onderzoekscentra willen nauwer samenwerken om onderzoek sneller om te zetten in concrete toepassingen in bedrijven. Tijdens het negende Industrieforum bij het West-Vlaamse textielbedrijf Sioen Industries in Ardooie ondertekenden de industriefederaties en onderzoekscentra daarover een engagementsverklaring, in aanwezigheid van minister-president Matthias Diependaele.
De verklaring werd ondertekend door de federaties Fevia Vlaanderen, Fedustria, Agoria Vlaanderen en Essencia Vlaanderen, samen met de onderzoekscentra Flanders Make, imec, VIB en VITO. Volgens de sector wordt vandaag nog te weinig gebruikgemaakt van de technologie en kennis die in die centra ontwikkeld worden.
Vlaamse industrie sterker maken
Door onderzoek beter af te stemmen op de noden van bedrijven willen de partners de zogenoemde valorisatie van onderzoek versnellen en zo de Vlaamse industrie sterker maken voor de uitdagingen van de toekomst.
De sector benadrukt dat die samenwerking nodig is. Vandaag vertegenwoordigt de industrie nog ongeveer 14 procent van het Vlaamse bruto binnenlands product. In de jaren negentig lag dat aandeel nog rond 20 procent. Toch blijft de sector een belangrijke economische motor: zo’n 300.000 jobs in Vlaanderen zijn rechtstreeks gelinkt aan de industrie.
Energie blijft grootste uitdaging
Tijdens het Industrieforum kwamen ook andere knelpunten voor de sector aan bod. Vooral de energiekosten blijven een grote zorg voor bedrijven. De sector vraagt daarom een structurele verlaging van de energiefactuur voor industriële ondernemingen. Op tafel liggen onder meer maatregelen rond lagere transmissienettarieven, compensaties voor indirecte emissiekosten in het Europese ETS-systeem en zogenaamde Contracts for Difference voor projecten rond decarbonisatie en hernieuwbare energie.
Ook Vlaams minister van Klimaat Hans Bonte benadrukt dat energie-onafhankelijkheid cruciaal is voor de toekomst van de sector. “Vandaag zijn we te afhankelijk van leiders zoals Trump en Poetin, die met één druk op de knop onze energiefacturen duurder maken. Dat vormt een bedreiging voor onze welvaart en voor gezinnen en bedrijven”, zegt Bonte. “De beste manier om de competitiviteit van onze bedrijven en onze jobs te beschermen, is door bedrijven te helpen afstappen van fossiele brandstoffen.”
Volgens de minister investeert de Vlaamse regering daarom 2 miljard euro om bedrijven te helpen overschakelen naar propere alternatieven. Dat gebeurt onder meer met middelen uit het Europese emissiehandelssysteem (ETS). “Daarom staan we open voor een optimalisatie van het ETS-systeem, maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien. Zonder ETS zijn er ook geen middelen om bedrijven te helpen hun CO₂-uitstoot te verlagen”, aldus Bonte.
Oproep tot structurele maatregelen
De industriefederaties vragen tegelijk blijvende inspanningen van de overheid om de sector competitief te houden.
“Een soepeler vergunningenbeleid, een vlottere innovatie- en informatie-uitwisseling met de strategische onderzoekscentra, investeringen in de klimaattransitie en een structurele aanpak van de hoge energiekosten zijn essentieel om onze industrie competitief te houden”, zeggen de vier directeurs Nadia Lapage, Jolyce Demely, Karla Basselier en Yves Verschueren.