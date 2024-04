In een witte buitentent zijn de Sikh-vrouwen druk bezig met koken in de gratis open keuken. "Onze keuken bestaat uit vegetarische en zuivelproducten. We zitten in het Vleeshuis, maar eigenlijk is het voorlopig een vegetarisch huis." Denk maar aan dadels, rotti, thee en rijstpap.



In beide wereldoorlogen streden de Sikhs aan de zijde van de geallieerden. De Sikhs-gemeenschap heeft al 25 jaar een nauwe band met het In Flanders Field Museum van Ieper. "Omdat er tijdens de Eerste Wereldoorlog meerdere honderden sikhs in Ieper zijn omgekomen", zegt historicus Dominiek Dendooven. "Het eerste gevecht was in Hollebeke. De eerste persoon waar traangas is op gebruikt, was een Sikh." Het slotmoment zondagavond vindt daarom plaats in Hollebeke, aan het herdenkingsmonument van de Sikhs.

De gemeenschap verwacht zo'n duizend mensen van over de hele wereld.