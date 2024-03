Owla is gelegen in een oud kerkgebouw in ‘t Bilkske in Brugge. Vrijdagavond ging er een concert door en de zaakvoerder sloot rond 1 uur de zaak af. Zaterdagmorgen belde een buurtbewoner ongerust de politie, de deur van de feestkerk stond namelijk open.

Dieven hadden die nacht ingebroken en hebben twee lichttafels met een totale waarde van 65.000 euro meegenomen, daarnaast ook nog een achttal spots, een computer, een lichtconsole en drie beeldschermen. Alles samen goed voor een prijskaartje van 115.000 euro. De eigenaar is geschrokken en denkt dat het iemand is die hem persoonlijk wil raken.