De feiten gebeurden op 4 februari, toen de bewoners niet thuis waren en er juwelen werden gestolen. De politie kon snel een verdachte auto met gestolen nummerplaten opsporen, die later die dag in Antwerpen is teruggevonden.

In de buurt is een man van 57 opgepakt bij een juwelier. Hij probeerde daar de gestolen juwelen te verkopen. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden; hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge.