De grensovergang in Wervik gaat weer even dicht, maandag vanaf 17u00 tot de volgende ochtend. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. Vanmiddag hebben de burgemeesters van Wervik en Komen samen gezeten om een risicoanalyse te maken in verband met de voetbalwedstrijd België-Frankrijk.

Bij een vorig treffen op het WK in 2018 heeft Wervik toen de grensovergang met een container geblokkeerd om opstootjes tussen supporters te vermijden. Maar in Komen was het wel prijs.

"Volgens mij zit het probleem na de wedstrijd, dat er feestende Fransen de brug oversteken en omgekeerd," zegt burgemeester Youro Casier van Wervik.