Vreemd genoeg is er niets gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de man opgefokt rondloopt.

"Ik ben enorm blij, ik ben ‘den dezen hierboven’ bijzonder dankbaar dat er niemand thuis was. Ik weet niet wat er zou gebeurd zijn. Ik heb zeker tien minuten, een kwartier beeldmateriaal. Hij was in alle staten", vertelt Dirk Robaey.

Met een auto die in de loods staat, raasde hij er daarna vandoor. Hij liet de wagen achter op een oprit in de buurt en liep weg. De politie kon hem even later arresteren. Dirk denkt dat er tot 40.000 euro schade is, maar vooral de mentale impact is groot.

"40 jaar ben ik bezig, ben ik zelfstandig, zaakvoerder van Tank-Service. Van alles meegemaakt. Veel dingen vervagen of vergeten, maar dat zal blijven hangen. Het staat gebrand op het netvlies", besluit Dirk.