Uit verdere onderzoeken bleek dat er op minstens vier slachtoffers gelijkaardige feiten zijn gepleegd. Een audit van vorig jaar moet volgens oppositiepartij Pro Nieuwpoort openbaar worden gemaakt, omdat dat rapport "ronduit vernietigend is voor het woonzorgcentrum", zegt gemeenteraadslid Nicolas Vermote.

"In zes jaar stellen we vast dat er niets verbeterd is. Vier crisismanagers hebben de revue gepasseerd. We zitten aan een oplopende rekening van 1,2 miljoen euro. Voor ons is de maat vol. Medewerkers van het woonzorgcentrum en familie van bewoners laten weten dat het zo niet verder kan. We willen dat er actie ondernomen wordt en dat die audit openbaar wordt zodat mensen weten wat daar gaande is."