Het gebied waar ook al een nieuwe brandweerkazerne staat, is 4 hectare groot en er is plaats voor tien kmo’s: kleine en middelgrote bedrijven. Geen zware industrie dus. De nood aan bedrijventerreinen in onze provincie is groot. Dat blijkt ook, want er zijn al 8 percelen verkocht. Voor de andere 2 lopen de onderhandelingen. De eerste bouwwerken zijn ook al begonnen. Het aansluitende natuurgebied blijft in handen van de stad Menen. Natuurpunt staat in voor het beheer.