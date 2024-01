Wat betreft vertrouwen in het lokaal bestuur variëren de cijfers sterk per gemeente. In West-Vlaanderen spant Knokke-Heist de kroon met een daling in het vertrouwen van 20 procent. In Ruiselede is dat -18%, in Izegem -14% en in Moorslede -10%. Opvallend: er zijn ook stijgers. In Lendelede is het vertrouwen zes procent toegenomen naar 50%.