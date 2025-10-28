IN KAART: hier hakken ze de straks bomen langs wegen en waterwegen om, en ja: dat is goed nieuws
Vanaf vandaag voert de Vlaamse overheid opnieuw hakhoutbeheer uit langs wegen en waterwegen. De werken zijn nodig om de verkeersveiligheid te garanderen en dragen tegelijk bij aan meer biodiversiteit in bermen en oevers.
Bij hakhoutbeheer worden bomen en struiken teruggesnoeid tot op 10 à 20 centimeter hoogte. “Hoge bomen kunnen bij stormweer gevaar opleveren. Door regelmatig te snoeien, voorkomen we dat takken op de weg of in het kanaal terechtkomen,” klinkt het bij Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv.
Hier hakken ze straks de bomen om:
De werken gebeuren jaarlijks tussen november en maart. Het uitzicht verandert tijdelijk, maar na enkele maanden groeien nieuwe scheuten uit, waardoor de beplanting voller en jonger wordt.
De werken gebeuren telkens in beperkte zones tot 500 meter, zodat natuur zich snel kan herstellen. “Zo ontstaat er meer variatie in de begroeiing en vinden meer planten en dieren een plek,” aldus de Vlaamse overheid.