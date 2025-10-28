Bij hakhoutbeheer worden bomen en struiken teruggesnoeid tot op 10 à 20 centimeter hoogte. “Hoge bomen kunnen bij stormweer gevaar opleveren. Door regelmatig te snoeien, voorkomen we dat takken op de weg of in het kanaal terechtkomen,” klinkt het bij Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv.

Hier hakken ze straks de bomen om: