De ontdekking was al op 18 juni. De Federale Gerechtelijke Politie en de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse om het aanwezige materiaal en de producten op te ruimen. "Er zijn vaten en producten in beslag genomen", zegt Griet De Prest van het parket West-Vlaanderen. "Er zijn voorlopig geen arrestaties verricht."

Volgens het parket was het drugslabo op het moment van de ontdekking niet meer actief. Er loopt een onderzoek naar de personen achter de organisatie van het labo.