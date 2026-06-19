In de schaduw van de bekende abdij: gerecht ontmantelt labo op oude hoeve in Westvleteren
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In een loods van een hoeve in de Koekuitstraat in Westvleteren is een drugslabo ontdekt. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen aan Het Nieuwsblad. Het labo bevond zich in de buurt van de Sint-Sixtusabdij en de bekende trappistenbrouwerij.
De ontdekking was al op 18 juni. De Federale Gerechtelijke Politie en de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse om het aanwezige materiaal en de producten op te ruimen. "Er zijn vaten en producten in beslag genomen", zegt Griet De Prest van het parket West-Vlaanderen. "Er zijn voorlopig geen arrestaties verricht."
Volgens het parket was het drugslabo op het moment van de ontdekking niet meer actief. Er loopt een onderzoek naar de personen achter de organisatie van het labo.