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Vleteren

In de scha­duw van de beken­de abdij: gerecht ont­man­telt labo op oude hoe­ve in Westvleteren

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In een loods van een hoeve in de Koekuitstraat in Westvleteren is een drugslabo ontdekt. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen aan Het Nieuwsblad. Het labo bevond zich in de buurt van de Sint-Sixtusabdij en de bekende trappistenbrouwerij.

De ontdekking was al op 18 juni. De Federale Gerechtelijke Politie en de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse om het aanwezige materiaal en de producten op te ruimen. "Er zijn vaten en producten in beslag genomen", zegt Griet De Prest van het parket West-Vlaanderen. "Er zijn voorlopig geen arrestaties verricht."

Volgens het parket was het drugslabo op het moment van de ontdekking niet meer actief. Er loopt een onderzoek naar de personen achter de organisatie van het labo.

De redactie

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