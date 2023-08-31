23°C
Nieuws
Kortrijk

In 2 jaar tijd 37 pat­ser­wa­gens tij­de­lijk in beslag genomen

Patserwagen

In twee jaar tijd heeft de burgemeester van Kortrijk 37 patserwagens tijdelijk in beslag genomen. In 22 gevallen voor gevaarlijk rijgedrag. Eén bestuurder vuurde zelfs vuurpijlen af vanuit de auto. De inbeslaggenomen wagens staan opgesloten in een patserkooi in de parking onder de Veemarkt.  Opvallend: de meest voorkomende automerken in de kooi zijn Volkswagen, gevolgd door BMW en Mercedes.

Momenteel staan er twee wagens in de patserkooi. Eén van de bestuurders reed onder invloed van lachgas en had ook lachgas in de auto. Driften, geluidsoverlast of andere weggebruikers in gevaar brengen, komen het meest voor. Maar het gaat om mensen die zich asociaal en roekeloos gedragen in het verkeer. De tijdelijke inbeslagname is een bestuurlijke maatregel die de auto alvast een maand van de weg haalt.

2023-08-31 - Kortrijk is patsergedrag met wagens beu: 'voertuigen nemen we in beslag'
Kortrijk is patsergedrag met wagens beu: 'voertuigen nemen we in beslag'

Alle kosten voor chauffeur

Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: "Dat kan eigenlijk tot zes maanden zijn, maar dat is nog nooit gebeurd. Het langste is 56 dagen geweest. De dader moet voor alle kosten opdraaien. Misschien zijn er ook gerechtelijke kosten, er zijn de takelkosten en de stallingskosten. Sowieso is het de bedoeling om kordaat op te treden tegen alle soorten huftergedrag.”

