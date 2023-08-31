Momenteel staan er twee wagens in de patserkooi. Eén van de bestuurders reed onder invloed van lachgas en had ook lachgas in de auto. Driften, geluidsoverlast of andere weggebruikers in gevaar brengen, komen het meest voor. Maar het gaat om mensen die zich asociaal en roekeloos gedragen in het verkeer. De tijdelijke inbeslagname is een bestuurlijke maatregel die de auto alvast een maand van de weg haalt.