Het gaat dan bijvoorbeeld om een versleten zetel die bestaat uit hout, metaal en ander materiaal. Of een afvalcontainer van een schrijnwerkerij waar van alles in verdwijnt. De bedoeling is om meer dan de helft van het afval dat nu de verbrandingsoven in gaat, te sorteren zodat het opnieuw gebruikt wordt.

"Een stuk papier wordt een nieuwe krant of een kartonnen doos. Een folie wordt een nieuwe folie die dan opnieuw in het grootwarenhuis terechtkomt. Dus eigenlijk sluiten we de circulaire kringloop", vult Bonnier aan.

Minder afvalverbranding betekent ook minder CO2-uitstoot. De installatie van Imog in Harelbeke kan je komende zondag zien tijdens Open Bedrijvendag. Pas vanaf november zal de installatie volop draaien. Imog is daarvoor nog op zoek naar 15 nieuwe medewerkers