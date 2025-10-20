Imker Charly uit Poperinge rekent af met hoornaars met… elektrische vliegenvangers: “Ik heb er al meer dan duizend”
Een imker uit Poperinge heeft deze zomer meer dan duizend Aziatische hoornaars gedood om zijn bijen te beschermen. De roofinsecten vallen zijn kasten aan en bedreigen de bestuiving.
“Ik vang er gemiddeld achttien per dag,” zegt imker Charly Derycke. “Met twee elektrische vliegenmeppers haal ik ze neer zodra ze mijn bijen aanvallen.”
Kunstwerken van dode hoornaars
De gedode hoornaars houdt hij bij voor een kunstwerk. “Zo wil ik tonen hoe groot en gevaarlijk ze zijn,” legt hij uit.
Volgens Derycke is een gecoördineerde Europese aanpak dringend nodig. “De bestuiving door bijen is miljoenen waard. Het zou zonde zijn als we straks geen fruit meer hebben.”
De redactie