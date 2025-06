In Veurne is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Alles samen zijn 7 miljoen sigaretten in beslag genomen. 22 mensen zijn opgepakt voor verhoor. Het gaat om Oekraïners. Zij werkten er in erbarmelijke omstandigheden. De politie en douane zoeken de kopstukken. Een ploeg van Focus & WTV kreeg de toestemming om de illegale fabriek te filmen vooraleer die wordt ontmanteld.