Iliano (10) volgt les vanop afstand tijdens Pyjamadag: “Zo kan ik mijn vriendjes toch zien”
In heel Vlaanderen trokken leerlingen en leerkrachten vandaag in pyjama naar school voor Pyjamadag van Bednet. Met die actie tonen scholen hun steun aan kinderen die door ziekte niet fysiek naar de klas kunnen. Ook in Emelgem deed Prizma Basisschool Sint-Pieter mee. Daar volgt Iliano (10) uit Izegem de lessen al jaren vanop afstand.
Voor veel leerlingen is in pyjama naar school gaan vandaag vooral leuk, maar de actie heeft ook een duidelijke boodschap. Pyjamadag wil aandacht vragen voor leerlingen die door ziekte langdurig thuis of in het ziekenhuis zitten. Dankzij Bednet kunnen zij toch live de lessen volgen.
Een van hen is Iliano Bouckhout uit Izegem. De tienjarige jongen heeft een immuunziekte en kan meestal niet naar school. Sinds de derde kleuterklas volgt hij daarom les via een laptop. Ook vandaag logt hij van thuis in om de wiskundeles van zijn klas in het vijfde leerjaar mee te volgen.
“Ik vind dat heel leuk, want zo kan ik mijn vriendjes toch nog zien tijdens de les”, zegt Iliano. “Als ik iets wil zeggen, klik ik op een knopje op mijn scherm. Dan gaat in de klas een blauw lampje aan en kan ik antwoorden op de vraag van de juf.”
“Hij blijft deel van de klas”
In de klas staat een scherm waarop Iliano live te zien is. Zo kan hij meevolgen, vragen stellen en deelnemen aan de les.
“Hij kan vragen stellen en antwoorden, en hij heeft ook zijn boeken thuis”, zegt juf Sally Frickelo. “We kunnen ons scherm delen en zo blijft hij echt deel van de klasgroep.”
Ook praktisch wordt er meegeholpen. Iliano’s zus zit op dezelfde school en helpt om papieren en opdrachten uit te wisselen.
Op school in Emelgem dragen vandaag zowel leerlingen als leerkrachten slaapkledij. Zo willen ze hun steun tonen voor klasgenoten zoals Iliano.
“Wij willen onze leerlingen laten kennismaken met het feit dat het niet voor elk kind evident is om ’s morgens naar school te gaan”, zegt directeur Lies Van Haecke.
Steeds meer Bednet-leerlingen
Bednet bestaat al meer dan twintig jaar en bereikt intussen heel wat leerlingen. Bijna de helft van alle Vlaamse basis- en middelbare scholen telt één of meer Bednet-leerlingen. Vorig schooljaar volgden bijna 2.500 kinderen les vanop afstand, een stijging met ongeveer twintig procent tegenover het jaar ervoor.
Wanneer de bloedwaarden van Iliano goed zijn, mag hij uitzonderlijk toch naar school. Zo kon hij eerder deze week even naar de klas. Maar meestal volgt hij de lessen van thuis of vanuit het ziekenhuis in Leuven.
Zijn grootste wens is duidelijk: “Dat ik weer naar school kan zonder laptop.” Ook zijn familie blijft hopen dat die dag ooit komt. “We leven al negen jaar met hoop”, zegt zijn oma Jeannine Spiessens. “Het is zeker niet makkelijk, vooral voor zijn mama. Maar we blijven hopen dat het ooit beter wordt.”