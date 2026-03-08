Voor veel leerlingen is in pyjama naar school gaan vandaag vooral leuk, maar de actie heeft ook een duidelijke boodschap. Pyjamadag wil aandacht vragen voor leerlingen die door ziekte langdurig thuis of in het ziekenhuis zitten. Dankzij Bednet kunnen zij toch live de lessen volgen.

Een van hen is Iliano Bouckhout uit Izegem. De tienjarige jongen heeft een immuunziekte en kan meestal niet naar school. Sinds de derde kleuterklas volgt hij daarom les via een laptop. Ook vandaag logt hij van thuis in om de wiskundeles van zijn klas in het vijfde leerjaar mee te volgen.

“Ik vind dat heel leuk, want zo kan ik mijn vriendjes toch nog zien tijdens de les”, zegt Iliano. “Als ik iets wil zeggen, klik ik op een knopje op mijn scherm. Dan gaat in de klas een blauw lampje aan en kan ik antwoorden op de vraag van de juf.”