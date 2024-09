Maksim Stojanac ofwel MAKSIM speelde mee in de serie #LikeMe, waarin hij samen acteerde met de winnares van Zomerhit 2023, Pommelien Thijs. Camille D'Hondt uit Wevelgem had ook een rol in de reeks en was dit jaar een van de andere kanshebbers voor de Zomerhit. Nu de winnaars van het programma bekend zijn, komt er een einde aan de optredens van Radio 2 naast de pier in Blankenberge. Onder andere Bart Kaëll, Bart Peeters en Omdat Het Kan & Average Rob namen deel aan de muziekcompetitie, maar zij vielen naast de prijzen. Radiozender Radio 2 ruilt vanaf zondag 1 september ook opnieuw het strand in voor de vertrouwde studio in Brussel.