Vlaams-nationalisten gaan ervan uit dat België niet werkt en dus minstens moet omgevormd worden tot een confederatie. Daarom is het voor De Wit een merkwaardige strategie (van de N-VA) om deel te nemen aan een regering zonder concreet plan voor die omvorming. "

Ofwel wordt inderdaad aangetoond dat België niet werkt en bestuurt men slecht. Dat kan enkel de ambitie zijn van politici die alleen begaan zijn met de eigen carrière. Ofwel bestuurt men goed en bewijst men dat België wel werkt en een omvorming dus overbodig is", aldus de IJzerwake-voorzitter. "Overigens is een confederale omvorming totaal onvoldoende om Vlaanderen te geven waar het recht op heeft", besloot De Wit.



Hij wees ook op het gevaar dat de belastingen en besparingen grotendeels op Vlaanderen afgewend zullen worden. "Totaal onaanvaardbaar. Want dan betaalt Vlaanderen drie keer: een keer via de transfers, een tweede keer via de rentelasten op andermans schulden en een derde keer om die scheve situatie recht te trekken. Het is immoreel voor een Vlaamse partij - laat staan een Vlaams-nationale partij - om hiermee in te stemmen", aldus nog De Wit.