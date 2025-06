De voegen en de stenen van de IJzertoren waren beschadigd door regen, wind en vrieskou. 22 maanden lang stond het 84 meter hoge monument in de steigers. Ook het dak van de benedenverdieping is vernieuwd de restauratie kost ruim 2 miljoen euro, de helft is betaald door Vlaanderen. Het museum aan de Ijzer in de toren bleef tijdens de renovatie open.