De club erkent het belang van regelgeving en vergunningen, maar vraagt met aandrang om overleg. “Het plots stopzetten van de werking zonder heldere communicatie is onbegrijpelijk en ontwrichtend”, klinkt het.

De open brief roept op tot een open dialoog tussen Stad Kortrijk en alle betrokken partijen om samen te zoeken naar een duurzame oplossing. “Laat sport en ontmoeting in Kortrijk niet wegsmelten”, besluit de voorzitter.

Vanuit het stadsbestuur is voorlopig nog geen officiële reactie gekomen op de brief. De ijsbaan is op dit moment nog in werking, maar de toekomst blijft onzeker.