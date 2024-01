Vrijdag- en zaterdagavond toonde de Ieperling zijn prent dan ook in een uitverkochte stadsschouwburg. Voor Jens was het eerst een eindwerk in zijn kunstopleiding. Hij kent Arfeuille omdat hij al jaren in zijn fitnessclub in Vlamertinge traint. Zijn fitnessleraar gaf hem een camera.

Arfeuille, die intussen 71 is, trok in de jaren '90 treinen met zijn tanden en het wereldrecord van 333 kilo gewicht met het gebit tillen staat op zijn naam.