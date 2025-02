Het internationale reisplatform Booking.com baseert zijn ranglijst op de beoordelingen van verblijfsbezoekers. Ieper scoorde daarbij opnieuw het hoogst in 2024. Schepen voor Toerisme Diego Desmadryl is trots op deze derde bekroning: “Ieper beschikt over een breed en kwalitatief logiesaanbod, van charmante B&B’s en vakantiewoningen tot hotels in de hogere categorieën en een aantrekkelijke stadscamping. Wat deze erkenning extra bijzonder maakt, is dat het een rechtstreeks gevolg is van de beoordelingen door bezoekers zelf. Dat betekent dat onze toeristische sector en gastvrijheid telkens opnieuw in de smaak vallen.”