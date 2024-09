"Het pausbezoek is belangrijk geweest voor de stad in die zin dat men toen is gaan nadenken over hoe kunnen we als stad ons ook profileren als stad die zich echt wil gaan inzetten voor de vrede," zegt Iepers vredesambtenaar Filip Deheegher.



Het pausbezoek van toen ligt mee aan de basis van het In Flanders Fields Museum en de start van het vredesfonds, allebei in 1998. Ieper als vredesstad kwam iets later. "Die start zou ik durven situeren in 2001," zegt Deheegher daarover. "Toen is er echt wel voor gekozen om naast de oprichting van het vredesfonds en het museum in 1998 binnen de stedelijke administratie een dienst te installeren die opvolging geeft aan opdrachten van het vredesfonds, maar die daarnaast ook lokaal, regionaal en internationaal initiatieven neemt."