Het gaat snoeihard, maar het publiek is bijzonder enthousiast. Er zijn maar weinig festivals die zich volledig op underground richten en daarvoor komen fans uit heel Europa. “Dit jaar zijn we uitverkocht. Dat betekent dat 3000 mensen naar Ieper afzakken, waaronder veel internationaal publiek. Ik denk dat de hardcorescene, punk en metal nog altijd leeft. We zien ook veel kinderen die meekomen en dat is goed voor de verjonging van de muziekscene”, klinkt het bij Davy Bauwen van de organisatie.