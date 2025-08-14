Actrice Martine Jonckheere uit Roeselare is ambassadrice van de campagne. Dankzij een hyperrealistisch model van een borst van een oudere vouw kan je zelf de belangrijkste alarmsignalen van borstkanker ontdekken.

"De campagne Wonderboops vinden wij nodig omdat oudere vrouwen, 65-plussers, niet meer zo bezig zijn met hun borsten", vertelt Marleen Finoulst van Pink Ribbon.

"Ze worden minder uitgenodigd voor borstonderzoek, dat stopt op 69 jaar. En we zien dat borstkanker op oudere leeftijd vaak laattijdig ontdekt wordt, daarom hebben we een model gemaakt waarbij vrouwen zelf kunnen zien hoe ze hun borsten moeten onderzoeken. We willen hen hiervoor warm maken, sensibiliseren: kijk naar je borsten, alsjeblieft, ook als je 70-plus bent of 65-plus, je kan nog altijd bortskanker krijgen."