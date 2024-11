Experten vragen de nieuwe regering om niet minder, maar net meer geld te voorzien voor de Blue Deal om ons te beschermen tegen extreme watersnood. De Blue Deal moet investeringen in de infrastructuur en projecten mogelijk maken, maar de hoogdringendheid lijkt een stuk af te nemen. “Helaas moeten we zien dat nu met de nieuwe regering die budgetten voor de Blue Deal gedecimeerd zijn. Dat is onbegrijpelijk. Nu het zo nodig is, zie je dat een positief initiatief teruggeschaald wordt. Dat is een ramp”, aldus Meire.

In Spanje is bijna een halve meter water gevallen in acht uur. Door de klimaatverandering moeten we nog meer extreme weersomstandigheden verwachten.