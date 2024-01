De wijzing in de wegcode komt er door federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet. Maar de politie en andere hulpdiensten zien de nieuwe regel in de praktijk niet haalbaar. Ze vrezen voor nachtelijke lawaaioverlast en ze zijn ook bang dat de sirenes inbrekers of dieven zullen wegjagen. "Dat maakt ons werk heel wat moeilijker. Denk maar wanneer we worden opgeroepen naar een inbreek. Dan ga je je sirene moeten opzetten en waarschuw je de inbreker die bezig is waardoor een heterdaadvaststelling niet meer werkbaar wordt", meldt Filip Feraux, korpschef bij politie regio Tielt.

Minister Gilkinet is bereid om te kijken of er nog een uitzondering mogelijk is op de wetswijziging.