Concreet gaan de Huizen van Poperinge, Vleteren, Mesen, Heuvelland, Houthulst, Lo-Reninge, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke en Ieper een samenwerkingsverband aan. Hun werkingen vormen straks samen het Huis van het Kind Westhoek.

"Zeer belangrijk voor onze landelijke regio is ook een goede regionale spreiding van het aanbod," zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v). "Ook daar zetten we via dit project nog meer op in. We bouwen de fysieke locaties verder uit en voorzien laagdrempelige informatie-, onthaal- en antennepunten."